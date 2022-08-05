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Политика

Островский район дважды стал лидером по реализации нацпроектов

Островский район. Фото редакции «Островские вести».

Островский район удерживает лидерство в рейтинге муниципальных образований Псковской области по реализации национальных проектов. Об этом нам сообщает редакция газеты «Островские вести». 

Согласно данным, муниципалитет продолжает занимать первую строчку по результатам двух кварталов. По работе в системе государственных закупок муниципалитет попадает в зелёную зону, занимая пятую строчку.

Так, по нацпроекту Островский район получил дополнительные средства на строительство нового дома культуры. Уже определен подрядчик, до конца года необходимо освоить около 140 миллионов рублей.

Ранее губернатор Михаил Ведерников в своём обращении к главам районов отмечал: «Если по всем показателям вы находитесь в зелёной зоне, мы всегда будем максимально идти вам навстречу, используя все доступные возможности и ресурсы».

Как отметил Глава Островского района Дмитрий Быстров, лидирующие позиции в реализации нацпроектов среди муниципалитетов области – это результат командной работы, поддержки со стороны регионального правительства и лично губернатора Михаила Ведерникова. 

«Благодарю всех коллег за ответственное отношение, профессионализм, старание и качественную работу, отдельная благодарность главе региона за внимание к нашему муниципалитету», – подчеркнул руководитель муниципалитета.

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