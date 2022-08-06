Забытый женщиной в торговом центре рюкзак украла псковичка
В Пскове местная жительница украла забытый в торговом центре рюкзак. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
В полицию обратилась 40-летняя местная жительница. Она заявила о краже имущества: горожанка забыла рюкзак в одном из помещений крупного торгового центра, а когда вернулась за аксессуаром, его не обнаружила. В рюкзаке находились личные вещи: банковские карты, наушники, портативный зарядный блок.
Правоохранители установили подозреваемого. Им оказалась 41-летняя женщина. Она увидела чужой рюкзак, взяла его и покинула торговый центр.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.
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