Праздничный велопробег состоялся в Плюссе в честь 95-летия района
6 августа в Плюссе состоялся велопробег в честь 95-летия Плюсского района. Об этом пишет районная газета «Плюсский край».
25 участников проехали по улицам посёлка, дав старт торжественным мероприятиям в честь юбилея муниципалитета.
В завершение все велосипедисты, возраст которых составлял от 5 до 83 лет, получили благодарности и сувениры.
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