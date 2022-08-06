Праздничный велопробег состоялся в Плюссе в честь 95-летия района

11:09, 06 августа 2022, ПАИ

6 августа в Плюссе состоялся велопробег в честь 95-летия Плюсского района. Об этом пишет районная газета «Плюсский край».

25 участников проехали по улицам посёлка, дав старт торжественным мероприятиям в честь юбилея муниципалитета.

В завершение все велосипедисты, возраст которых составлял от 5 до 83 лет, получили благодарности и сувениры.