О пожарной безопасности напомнили жителям Новосокольнического района

17:46, 06 августа 2022, ПАИ

6 августа инспекторы государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Псковской области провели профилактический рейд в Новосокольническом районе, направленный на предупреждение ландшафтных (природных) пожаров, а также пожаров в жилом секторе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Сотрудники МЧС раздали гражданам памятки и листовки на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация газового оборудования», «Эксплуатация электроприборов в быту», «Неосторожное обращение с огнем», «Правила пожарной безопасности при посещении лесов» и провели беседы на противопожарную тематику.

Кроме того, они уделили особое внимание профилактике сжигания мусора на земельных участках, а также необходимости очистки придомовой территории от горючего мусора и покоса от зарастания сухой травянистой растительности.