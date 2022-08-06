Из-за ливневых дождей в Питере из канализационных люков бьют фонтаны
В Приморском районе из перегруженной канализационной сети забил фонтан, сообщают РИА НОВОСТИ.
Природное явление подтопило станции метро и торговые центры. Вода выбивает канализационные люки, ветер валит деревья и ветхие конструкции. Сообщается о пострадавшей женщине, на которую из-за сильного ветра упала остановка.
В городе действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Непогода может продлиться до ночи.
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