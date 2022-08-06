В Дно подведены итоги конкурса по благоустройству

21:09, 06 августа 2022, ПАИ

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Это уже стало доброй традицией: каждый год администрация городского поселения «Дно» проводит накануне Дня города конкурс по благоустройству, сообщает Псковскому агентству информации газета «Дновец».



В этом году первое место в конкурсе «Лучшая частная усадьба» разделили две семьи: семья Яковец из деревни Скугры и семья Васильевых из деревни Костыжицы.



Второе место в конкурсе заняла Галина Алексеева из Дно: её великолепная усадьба расположена на улице Горького.



Третье место – у Татьяны Петровой, тоже дновчанки с улицы Бисениек.

Победители будут награждены на праздновании Дня города.

Напомним, начало торжественной церемонии чествования земляков – победителей различных конкурсов, активистов, общественников – 7 августа в 17:00 на стадионе «Локомотив».