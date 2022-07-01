Борис Елкин: Угрозы новых подтоплений в Пскове нет
В результате сильного ливня оказались подтоплены многие городские объекты: набережная реки Великой, улицы Некрасова, Советская, Розы Люксембург, Индустриальная, Текстильная, проспект Энтузиастов, сообщает в своем Telegram-канале глава администрации города Пскова Борис Елкин
Все коммунальные службы были задействованы в устранении последствий стихии. В помощь Специализированной службе города Пскова для откачки воды в местах подтоплений подключился Горводоканал. Служба благоустройства города убирала упавшие деревья. Во дворах этой работой занимались управляющие компании.
«В настоящий момент угрозы новых подтоплений нет», - подытожил Борис Елкин.
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