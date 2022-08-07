Александр Котов поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

17:44, 07 августа 2022, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от себя лично и от всех депутатов поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на сайте Псковского областного Собрания.

Он напомнил, что каждый год в первое воскресенье августа работники железнодорожного транспорта отмечают свой профессиональный праздник. Александр Котов отметил, что роль железных дорог в жизни страны и каждого человека невозможно переоценить – благодаря стальным магистралям соединились воедино все регионы нашей необъятной страны.

Строительство железной дороги в XIX веке дало импульс для развития всей России, в современном мире железнодорожная отрасль также является важной составляющей эффективного функционирования всех сфер экономики, отметил Председатель Псковского областного Собрания депутатов.

«Чтобы структура железных дорог работала без перебоев, задействован труд огромного количества людей. Это настоящие профессионалы, обладающие высокими компетенциями, чувством ответственности и искренне преданные своему делу. От всей души желаю работникам и ветеранам железнодорожного транспорта крепкого здоровья, успехов и благополучия», – пожелал Александр Котов.