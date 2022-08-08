Ермолаев день: традиции и приметы

07:22, 08 августа 2022, ПАИ

8 августа православная церковь чтит память святого Ермолая, одного из Никомидийских мучеников наряду с Ермиппом и Ермократом, сообщает calend.ru.

В начале IV века по велению императора Максимилиана в Никомидийской церкви были сожжены 20 тысяч христиан, но трем мужчинам удалось спастись. После этого они скрывались в отдаленных местах империи, но не переставали учить ближних христианской вере. Всем троим предложили отречься от Христа и принести жертву идолам, но они отказались. Язычники стали угрожать христианам муками и смертью, но внезапно началось землетрясение, и идолы в капище упали и разбились. Когда об этом стало известно императору Максимилиану, тот вынес мученикам смертный приговор.

На Руси на Ермолая, как правило, выпадал теплый день, поэтому крестьяне торопились закончить жатву. «Ермолай — хлеб прибирай», — говорили люди. Начинался ранний сбор яблок, однако есть их еще было нельзя — нужно было дождаться Яблочного Спаса.

Поспевал и первый картофель. Из него нередко делали окрошку и винегрет, которые в последние жаркие дни лета особенно украшали крестьянский обед. Для винегрета, например, брали отварной картофель, свеклу, белую фасоль и зелень; все это измельчали, заливали растительным маслом и подавали к столу — или самостоятельно, или с вареной говядиной.

Были популярны и другие винегреты, например, горячий винегрет с селедкой: картофель протирали сквозь решето, смешивали с мелко нарубленной селедкой и луком, засыпали сухарями и запекали в печи.

Считалось, что на Ермолая «осенние марева по травам идут, целебную мощь травам дают». Или, как говорили знающие люди, «утром прохлада росяная листья наполняет, пыль омывает, а в полдень рождается в травах целительная сила». В этот день знахари выходили в леса и луга — запасти лечебные травы.