Новая остановка появится 8 августа в Пскове
По многочисленным просьбам жителей Псковского района с 8 августа для автобусов №№ 118 и 124 будет организована дополнительная остановка на перекрестке с круговым движением улиц Л.Поземского и Волкова (вблизи дома №11 по ул Л.Поземского).Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транпорту и дорожному хозяйству.
Данная мера позволит гражданам быстрее добираться до центра города через пешеходный мост у церкви Богоявления с Запсковья (от улицы Герцена к улице Воровского).
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