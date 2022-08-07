Новая остановка появится 8 августа в Пскове

23:54, 07 августа 2022, ПАИ

По многочисленным просьбам жителей Псковского района с 8 августа для автобусов №№ 118 и 124 будет организована дополнительная остановка на перекрестке с круговым движением улиц Л.Поземского и Волкова (вблизи дома №11 по ул Л.Поземского).Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транпорту и дорожному хозяйству.



Данная мера позволит гражданам быстрее добираться до центра города через пешеходный мост у церкви Богоявления с Запсковья (от улицы Герцена к улице Воровского).