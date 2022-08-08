Дожди и до 22 градусов тепла ожидается в Пскове сегодня
8 августа в Псковской области ожидается переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, сообщает Псковский гидрометцентр.
Будет дуть умеренный западный ветер. Температура днём от +18 до +23, ночью +6...+11.
В Пскове ожидаются кратковременные дожди. Температура днём +20...+22, ночью +9...+11. В Великих Луках без существенных осадков. Температура днём +21...+23, ночью +8...+10.
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08 августа 2022
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