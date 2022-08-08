Продолжаются поиски потерявшегося мужчины в Гдовском районе
Сегодня продолжились поиски потерявшегося мужчины в Гдовском районе в районе деревни Трутнево.
На месте работают сотрудники ПСО Гдовского района, МЧС по Псковской области, ЕДДС Гдовского района, ОМВД Гдовского района, правоохранительные органы, волонтёры и местные жители.
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