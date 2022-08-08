За неделю росгвардейцы изъяли 6 единиц оружия
С 1 по 8 августа сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области проведено 265 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, выявлено 19 административных правонарушений, изъято шесть единиц оружия, сообщили в пресс-службе ведомства.
Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.
В ведомстве напомнили гражданам, что заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка 30 %. Лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от административной ответственности.
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