За неделю росгвардейцы изъяли 6 единиц оружия

10:55, 08 августа 2022, ПАИ

С 1 по 8 августа сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области проведено 265 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, выявлено 19 административных правонарушений, изъято шесть единиц оружия, сообщили в пресс-службе ведомства.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

В ведомстве напомнили гражданам, что заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка 30 %. Лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от административной ответственности.