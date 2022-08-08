В конце августа начнется набор в псковскую школу олимпийского резерва

13:59, 08 августа 2022, ПАИ

В конце августа — начале сентября проходит набор в псковскую школу олимпийского резерва «Надежда». Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал директор МБУ «СШОР «Надежда» Сергей Кравченко.

«У нас создана своя страница в социальных сетях, где можно посмотреть все виды спорта, какие у нас есть. В конце августа мы ждем большой наплыв детей, которые будут заниматься всеми видами спорта. Дети, которые к нам идут, занимаются с грамотными тренерами, которые работают в школе олимпийского резерва», - прокомментировал Сергей Кравченко.

Тренер спортивной школы олимпийского резерва «Надежда» Екатерина Алексеева напомнила, что в школу принимаются дети с 9 лет, занятия бесплатные. Для того чтобы записаться на занятия, необходимо позвонить по номеру 73-70-94. Она также добавила, что, с точки зрения ее работы, ее интересуют высокие, стройные и худые дети.