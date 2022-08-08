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Общество

Большой этнографический диктант вновь напишут жители Псковской области

Большой этнографический диктант вновь напишут жители Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Международная просветительская акция пройдёт в единый период с 3 по 8 ноября в офлайн- и онлайн-форматах на сайте miretno.ru.

В 2022 году в перечне вопросов диктанта сохранится региональная часть, являющаяся уникальной для каждого субъекта Российской Федерации.

Результаты будут подведены ко Дню Конституции РФ 12 декабря.

Большой этнографический диктант – просветительский проект Федерального агентства по делам национальностей. Он организован в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики».

Акция с 2016 года знакомит население России и жителей зарубежья с культурой народов, проживающих в РФ. Проект также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности.

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