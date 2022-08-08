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Общество

Порховские зоозащитники ищут новый дом для выкинутой кошки Мане

Фото: приют "Добрый" (Кошка Маня после того, как ее забрали и выходили волонтеры)

17 июля в порховский приют «Добрый» сообщили о том, что три года кошка Маня не покидала подъезд своих хозяев, которые выкинули ее, как только она выросла. Зоозащитники в своей группе в социальной сети сообщили, что выкинутая Маня регулярно приносила больное потомство, котята умирали практически сразу из-за истощенного состояния питомца. В ужасном состоянии, больную кошку волонтеры забрали к себе на лечение.

Фото: приют "Добрый" (Вот такую Маню с больными глазами забрали из подъезда на лечение)

«Каково ей, видеть проходящие мимо пинающие её ноги, которые она запомнила на всю свою несчастную жизнь. Это фабрика смерти. Благодаря таким горе-хозяевам она остановится только тогда, когда люди будут нести ответственность за свои действия и осознавать последствия», - прокомментировали волонтеры.

Маню лечат в приюте, уже стерилизовали. Сейчас приют «Добрый» ищет для кошки хороший, теплый и уютный дом, которого она была лишена. Если вы хотите оказать помощь приюту или готовы взять Маню к себе, то можете связаться с волонтёрами или позвонить Елене Ефимовой по номеру телефона 8-911-121-07-89.

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