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Политика

Псковские единороссы хотят распространить партийные проекты на территорию Бериславского района Херсонщины

Псковское региональное отделение «Единой России» планирует распространить партийные проекты на территорию Бериславского района Херсонской области. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил руководитель исполкома Псковского регионального отделения «Единой России» Максим Адамчук.

Он напомнил, что представители регионального отделения партии в ходе визита в Бериславский район обратили своё внимание на объекты социальной сферы, требующие особого внимания.

«У нас есть партийные проекты, которые мы должны перенести на эту территорию [в Бериславский район. – ПАИ]. Сейчас рассматриваем возможность развития там партийных проектов, но не в ущерб жителям Псковской области, а как дополнительные возможности. Александр Николаевич [депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского реготделения «Единой России» Александр Козловский. – ПАИ] уже прорабатывает эти вопросы в ЦИКе партии», – заключил Максим Адамчук.

Ранее сообщалось, что Псковская область берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.

Чтобы определиться с основными направлениями работы в подшефном районе, делегация Псковской области накануне посетила Херсонскую область, где подписала соглашение о сотрудничестве. Также псковская делегация привезла с собой гуманитарную помощь: три фуры с продуктами, вещами, детскими и воркаут-площадками, а также два микроавтобуса.

Добавим, что гуманитарную помощь из Псковской области уже начали выдавать в Бериславе.

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