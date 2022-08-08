Более 200 тысяч рублей лишилась доверчивая псковская пенсионерка
Очередной случай дистанционного мошенничества расследуют псковские полицейские, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Так, 4 августа за помощью к полицейским обратилась 63-летняя псковичка. Она сообщила, что днём ей позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он предупредил, что на потерпевшую злоумышленники оформляют кредит.
Затем мужчина предложил пенсионерке обезопасить деньги, переведя их через банкомат на резервные счета. Женщина последовала указаниям и перевела собеседнику более 200 тысяч рублей.
Сейчас по данному факту возбудили уголовное дело.
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