Более 200 тысяч рублей лишилась доверчивая псковская пенсионерка

17:03, 08 августа 2022, ПАИ

Очередной случай дистанционного мошенничества расследуют псковские полицейские, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 4 августа за помощью к полицейским обратилась 63-летняя псковичка. Она сообщила, что днём ей позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он предупредил, что на потерпевшую злоумышленники оформляют кредит.

Затем мужчина предложил пенсионерке обезопасить деньги, переведя их через банкомат на резервные счета. Женщина последовала указаниям и перевела собеседнику более 200 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту возбудили уголовное дело.