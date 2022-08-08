В Пустошкинских лесах замечены медведи
В лесах Пустошкинского района замечены медведицы с медвежатами, пишет районная газета «Вперёд». Свидетелям даже удалось заснять спускающегося с дерева медвежонка, а также большой отпечаток лапы его мамы. Газета просит быть читателей осторожными в лесу.
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