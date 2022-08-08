Предполагаемого маньяка задержали в Пскове

23:22, 08 августа 2022, ПАИ

В Пскове задержали мужчину, который подозревается в преступлениях сексуального характера. Речь идёт, минимум, о двух эпизодах, об этом Псковскому агентству информации стало известно из собственных источников.

Эти нападения произошли в Псковском районе и в самом Пскове на Завеличье.

Осведомлённый источник сообщил Псковскому агентству информации, что выявить связь между преступлениями помогли результаты экспертизы ДНК.

В настоящее время расследование продолжается, не исключена причастность подозреваемого и к другим аналогичным преступлениям.