Псковский кремль вошел в рейтинг популярных запросов «Яндекса»

09:31, 09 августа 2022, ПАИ

«Яндекс» провел исследование и сформировал рейтинг по числу запросов наиболее популярных культурных объектов России. В их число вошло более 2000 достопримечательностей, среди которых музеи, храмы, памятники и парки. По данным рейтинга, в категории «Кремли» псковский Кром занимает 7-е место, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В учреждении также отметили, что в категории «Крепости и укрепления» можно увидеть 8 достопримечательностей Псковской области, среди которых есть псковский Кром, Довмонтов город и Покровская башня. В категории «Здания» – Поганкины палаты, а в «Монастырях» – Мирожский монастырь.