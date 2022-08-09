Псковский кремль вошел в рейтинг популярных запросов «Яндекса»
«Яндекс» провел исследование и сформировал рейтинг по числу запросов наиболее популярных культурных объектов России. В их число вошло более 2000 достопримечательностей, среди которых музеи, храмы, памятники и парки. По данным рейтинга, в категории «Кремли» псковский Кром занимает 7-е место, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
В учреждении также отметили, что в категории «Крепости и укрепления» можно увидеть 8 достопримечательностей Псковской области, среди которых есть псковский Кром, Довмонтов город и Покровская башня. В категории «Здания» – Поганкины палаты, а в «Монастырях» – Мирожский монастырь.
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