Новый жилой квартал построят в Великих Луках

10:31, 09 августа 2022, ПАИ

Не менее 41 тысячи квадратных метров жилья построят в Великих Луках на участке площадью 4,38 гектара, который реализуют на аукционе ДОМ.РФ «за долю». Подробнее о проекте представители института развития рассказали местным властям и инвесторам в ходе специального роад-шоу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Земля под застройку находится в 3,5 километра от центра города, рядом с Новослободской набережной. Здесь возможно строительство средне- и многоэтажных домов. Реализовывать проект рекомендуется с применением разработанного ДОМ.РФ стандарта комплексного развития территорий.

Заявки на участие в торгах принимаются до 15 августа 2022 года. Аукцион состоится 19 августа. Стартовая доля помещений в построенных зданиях, которая будет передана ДОМ.РФ, составляет 2 %.

«Аукционы ДОМ.РФ «за долю» дают дополнительный импульс развитию жилищного строительства в регионах. К тому же такой формат позволяет местным властям решать и насущные задачи, поскольку передаваемые институту развития могут использоваться для социальных нужд. Для Великих Лук, ставших в последние годы лидером по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в Псковской области, это может оказаться особенно актуально», – отметил заместитель директора подразделения продвижения и предоставления земельных участков ДОМ.РФ Руслан Манаенков-Вагнер

По условиям землю передадут инвестору в аренду на семь лет. Размер ежегодной арендной платы – 412 тысяч рублей.

«Развитие жилищного строительства на территории Псковской области – одна из важных задач, один из основных драйверов экономики региона. Наличие строящихся многоквартирных домов говорит о здоровом развитии экономики региона и страны в целом. Правительство Псковской области всячески поддерживает застройщиков в увеличении темпов строительства, возведении жилья, поскольку это не только инвестиции, но и хорошая возможность для граждан улучшить свои жилищные условия, переехать из старых домов в новые комфортные условия. ДОМ.РФ предлагает регионам комплексный подход к развитию территорий, поэтому, уверен, от нашего сотрудничества польза будет всем участникам процесса», – отметил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.

Кроме того, специалисты ДОМ.РФ и банка ДОМ.РФ в ходе мероприятия рассказали инвесторам о возможностях по привлечению облигаций для строительства инфраструктуры, банковском кредитовании и льготных ипотечных программах. Все эти инструменты могут быть использованы для развития строительной отрасли и жилищной сферы Псковской области.