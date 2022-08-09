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Общество

Галина Неваленная: у 20-30% пациентов с симптомами ОРВИ диагностируют COVID-19

Число заболевших респираторными заболеваниями увеличвается в Пскове и Псковской области, у 20-30 % пациентов с симптомами ОРВИ подтверждают коронавирусную инфекцию. Об этом рассказала главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«За вчерашний день у нас было 200 вызовов и практически половина - это вызовы врача на дом с симптомами ОРВИ, у всех обязательно берутся мазки на коронавирусную инфекцию», - отметила Галина Неваленная о росте заболеваемости.

В связи с этим главврач подчеркнула необходимость ношения масок в общественных местах и вакцинации. Настоятельно это рекомендуют делать людям из группы риска: старшего возраста, с хроническими заболеваниями и тем, кто готовится к операции.

Говоря о ситуации с заболеваемостью коронавирусом, в поликлинике также отметили увеличение так называемых семейных очагов.

Галина Неваленная напомнила, что необходимо обращаться в поликлинику при первых симптомах ОРВИ и вызывать врача на дом.

Ранее Галина Неваленная призвала псковичей ревакцинироваться.

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