Великолучанка завоевала серебро на первенстве России по спортивному ориентированию

13:37, 09 августа 2022, ПАИ

Великолучанка Мария Суворова завоевала серебро на первенстве России по спортивному ориентированию, которое проходило с 4 по 7 августа в Тамбове. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

В соревнованиях приняли участие более 2 000 человек со всей страны. Лучших определяли среди юношей и девушек в пяти возрастных категориях и трёх дисциплинах: кросс-классика, кросс-лонг, кросс-эстафета.