Более 3,5 тысячи заявлений подали на участие в ДЭГ на выборах в Псковскую гордуму

16:05, 09 августа 2022, ПАИ

3 738 человек зарегистрировались для участия в электронном голосовании на выборах в Псковскую городскую Думу, сообщили в Telegram-канале избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, на сентябрьских выборах жители Пскова смогут проголосовать онлайн, без посещения избирательного участка. Для этого необходимо до 5 сентября подать заявление на сайте gosuslugi.ru.

Принять участие в ДЭГ могут граждане, имеющие активное избирательное право в указанных регионах и подтверждённую учётную запись на «Госуслугах», данные которой сопоставлены с регистром избирателей ЦИК России. Проголосовать можно будет на портале ДЭГ через компьютер или мобильное устройство.

Приём заявлений продлится до 24:00 5 сентября 2022 года, кроме Калужской и Томской областей – в этих регионах заявление можно будет подать до 24:00 6 сентября.