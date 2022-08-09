Михаил Ведерников: Псковская область – колыбель православия

16:11, 09 августа 2022, ПАИ

Псковская область является колыбелью православия и одним из немногих регионов с богатым историко-культурным наследием. Об этом заявил губернатор на торжественном открытии молодёжного историко-культурного форума «Истоки» в Печорах 9 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

«В Выбутах родилась княгиня Ольга. Это место, которое всегда было западным рубежом Руси, Российской империи, Российской Федерации. Псковская область — это место силы, особенно Печоры. Всем я хочу пожелать посетить наши достопримечательности в Пскове, Печорах и Пушкинских Горах», — прокомментировал глава региона.

На торжественном открытии «Школы исследователей» присутствуют митрополит Псковский и Порховский Тихон и ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина. Она подчеркнула, что география мест, откуда прибыли участники форума, очень обширна.

Напомним, что молодёжный историко-культурный форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина и при федеральной поддержке. Ранее в Печорах прошла первая смена форума – «Школа воспитания». Сегодня состоится торжественное открытие «Школы исследователей». Участников ждёт разработка современных проектов изучения истории для трансляции в субъектах, организация местной выставки, разработка новых туристических маршрутов. Смена проводится во взаимодействии с Псковским государственным университетом. Всего запланировано десять тематических смен, участие в которых примут около тысячи человек.

Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодёжи в рамках программы «Роспатриот», Общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды», правительство Псковской области, епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Псковской епархии Русской православной церкви.