Михаил Ведерников высоко оценил работу в рамках проекта «Без срока давности»

17:01, 09 августа 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников высоко оценил работу в рамках проекта «Без срока давности», он также поблагодарил ректора ПсковГУ Наталью Ильину за реализацию этого проекта. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с торжественного открытия историко-культурного форума «Истоки», который проходит в Печорах 9 августа.

Глава региона отметил, что по проекту «Без срока давности» проведена огромная работа. В частности, были рассекречены важные архивы. По его словам, раньше, во времена Советского Союза, это невозможно было сделать.

Напомним, в 2018 году Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» инициировало всероссийский проект «Без срока давности». Впервые он представлен на 40-м заседании Российского организационного комитета «Победа». Первые выставки проекта «Без срока давности» были открыты 13 сентября 2020 года, в канун Международного дня памяти жертв нацизма, в 22 регионах России, территория которых была подвержена нацистской оккупации в годы Великой Отечественной войны. Второй этап выставочного проекта стартовал 8 февраля 2021 года, в 75-ю годовщину вступительной речи главного обвинителя от СССР Р. А. Руденко на Международном военном трибунале в Нюрнберге, в 63 субъектах Российской Федерации. Таким образом, в каждом регионе была представлена передвижная выставка «Без срока давности», раскрывающая тему геноцида советского населения, совершённого нацистами.

В августе прошлого года Псковский областной суд признал геноцидом преступления нацистов на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

Отметим, что молодёжный историко-культурный форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина и при федеральной поддержке. Ранее в Печорах прошла первая смена форума – «Школа воспитания». Сегодня состоится торжественное открытие «Школы исследователей». Участников ждёт разработка современных проектов изучения истории для трансляции в субъектах, организация местной выставки, разработка новых туристических маршрутов. Смена проводится во взаимодействии с Псковским государственным университетом. Всего запланировано десять тематических смен, участие в которых примут около тысячи человек.

Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодёжи в рамках программы «Роспатриот», Общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды», правительство Псковской области, епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Псковской епархии Русской православной церкви.