Движение автотранспорта ограничат на полтора месяца на одной из улиц Великих Лук

17:35, 09 августа 2022, ПАИ

Движение автотранспорта ограничат на полтора месяца на улице Южной в Великих Луках, сообщили в пресс-службе администрации города.

Ограничения будут введены на участке автомобильной дороги от улицы Щорса до дома № 13а. Действовать они будут с 9:00 11 августа до 17:00 1 октября.

Для объезда водителям рекомендуют улицу Манежную и Манежный проезд.