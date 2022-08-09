Движение автотранспорта ограничат на полтора месяца на одной из улиц Великих Лук
Движение автотранспорта ограничат на полтора месяца на улице Южной в Великих Луках, сообщили в пресс-службе администрации города.
Ограничения будут введены на участке автомобильной дороги от улицы Щорса до дома № 13а. Действовать они будут с 9:00 11 августа до 17:00 1 октября.
Для объезда водителям рекомендуют улицу Манежную и Манежный проезд.
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