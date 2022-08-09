В Пушкиногорской центральной библиотеке прошёл моноспектакль о педагоге Януше Корчаке

19:10, 09 августа 2022, ПАИ

8 августа в читальном зале Пушкиногорской центральной районной библиотеки состоялся моноспектакль памяти Януша Корчака по поэме «Кадиш» Александра Галича. На спектакле побывала корреспондент районной газеты «Пушкинский край».

«Как я устал повторять бесконечно все то же и то же,

Падать и вновь на своя возвращаться круги.

Я не умею молиться, прости меня, Господи Боже,

Я не умею молиться, прости меня и помоги…»

Александр Галич, поэма «Кадиш»



Как говорил сам автор, «Кадиш – это название еврейской поминальной молитвы, которую произносит сын о покойном отце».



Поэма повествует о трагической истории великого польского врача, писателя и педагога Януша Корчака, добровольно вошедшего вместе со своими воспитанниками из дома сирот в газовую камеру в лагере Треблинка. В последний момент перед отправлением поезда Янушу Корчаку позволяют спастись, выйти на свободу, но он принимает единственно верное для себя решение: разделить участь детей и быть с ними до конца.



Петербургская актриса Елена Данелия очень тонко передала зрителям эмоции и чувства героев поэмы, их переживания мысли и надежды, пропустив через глубину собственной души.



