В Пушкиногорской центральной библиотеке прошёл моноспектакль о педагоге Януше Корчаке
8 августа в читальном зале Пушкиногорской центральной районной библиотеки состоялся моноспектакль памяти Януша Корчака по поэме «Кадиш» Александра Галича. На спектакле побывала корреспондент районной газеты «Пушкинский край».
«Как я устал повторять бесконечно все то же и то же,
Падать и вновь на своя возвращаться круги.
Я не умею молиться, прости меня, Господи Боже,
Я не умею молиться, прости меня и помоги…»
Александр Галич, поэма «Кадиш»
Как говорил сам автор, «Кадиш – это название еврейской поминальной молитвы, которую произносит сын о покойном отце».
Поэма повествует о трагической истории великого польского врача, писателя и педагога Януша Корчака, добровольно вошедшего вместе со своими воспитанниками из дома сирот в газовую камеру в лагере Треблинка. В последний момент перед отправлением поезда Янушу Корчаку позволяют спастись, выйти на свободу, но он принимает единственно верное для себя решение: разделить участь детей и быть с ними до конца.
Петербургская актриса Елена Данелия очень тонко передала зрителям эмоции и чувства героев поэмы, их переживания мысли и надежды, пропустив через глубину собственной души.
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В Пушкиногорской центральной библиотеке прошёл моноспектакль о педагоге Януше Корчаке
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