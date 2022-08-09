32-летний мужчина осужден за совершение побега из места лишения свободы

20:46, 09 августа 2022, ПАИ

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Островская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего подсудимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы). Об этом ПАИ сообщила корреспондент районной газеты «Островские вести».



В суде установили, что молодой человек приговором Опочецкого районного суда от 22.10.2020 осужден по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость) к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



09.12.2021 переведен по ходатайству осужденного в колонию-поселение, где в ночь на 26.марта 2022, совершил побег, заведомо зная, что осужденным запрещается выходить без разрешения за пределы изолированных жилых участков исправительного учреждения.



Приговором Островского городского суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 313 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 9 месяцев.



Приговор суда вступил в законную силу