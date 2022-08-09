Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

32-летний мужчина осужден за совершение побега из места лишения свободы

Приговор в законную силу не вступил. Фото Вконтакте

Островская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего подсудимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы). Об этом ПАИ сообщила корреспондент районной газеты «Островские вести».

В суде установили, что молодой человек приговором Опочецкого районного суда от 22.10.2020 осужден по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость) к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

09.12.2021 переведен по ходатайству осужденного в колонию-поселение, где в ночь на 26.марта 2022, совершил побег, заведомо зная, что осужденным запрещается выходить без разрешения за пределы изолированных жилых участков исправительного учреждения.

Приговором Островского городского суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 313 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 9 месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

09 августа 2022

32-летний мужчина осужден за совершение побега из места лишения свободы
09 августа 2022

От взрывов в Крыму пострадали семь человек
09 августа 2022

«Это уже какой-то треш»: в Крыму произошло несколько взрывов
09 августа 2022

«Бесправный» водитель учинил серьёзное ДТП в Псковской области

09 августа 2022

Водитель госпитализирован в результате опрокидывания автомобиля

09 августа 2022

Водитель автомобиля врезался в столб линии электропередачи и скрылся с места ДТП

09 августа 2022

Два автомобиля столкнулись на трассе

09 августа 2022

Россельхознадзор выявил многочисленные нарушения в деятельности цирка в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...