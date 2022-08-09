В Себеже таможенники обнаружили 13 тысяч пачек контрафактных сигарет

21:48, 09 августа 2022, ПАИ

Табачную продукцию, упакованную в 29 брикетов, обнаружили на железнодорожном пункте пропуска «Себеж» в Псковской области. Всего оказалось около 13 тыс. пачек сигарет, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Сотрудники погрануправления совместно с таможенниками выявили следы незаконного проникновения в один из вагонов железнодорожного состава, который направлялся в Латвию. При досмотре были обнаружены сигареты, по предварительной оценке, на 800 тыс. рублей.

Табачная продукция конфискована для проведения экспертизы, в результате которой будет принято решение о назначении наказание. За незаконное перемещение через государственную границу табачных изделий статьей 200.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 12 лет и штрафа до 2 млн. рублей.