Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский астроном-любитель запечатлел Млечный Путь в Малах

Псковский астроном-любитель Михаил Прохоренко запечатлел августовский Млечный Путь. Фотографию он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Августовский Млечный путь и вспышки сразу аж трех Иридиумов. Если увеличить картинку — то в одном месте видны три трека», — поделился он.

Также фотограф отметил, что в эту ночь остался ночевать в Мальской долине и поделился фотографиями ночного киносеанса под открытым небом и видом на долину.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

10 августа 2022

Псковский астроном-любитель запечатлел Млечный Путь в Малах
10 августа 2022

Народные приметы на 10 августа: что нельзя делать в день Прохора – Пармена
10 августа 2022

О великолукских странностях, сладостях и книголюбах – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
09 августа 2022

В Великие Луки привезли свои работы знаменитые декоративно-прикладные мастера из Себежа
09 августа 2022

ФОТОФАКТ Над Псковом запечатлели двойную радугу
09 августа 2022

Владыка Тихон: Получение духовного просвещения есть самое главное на форуме «Истоки»

09 августа 2022

Назначена новый прокурор Локнянского района
09 августа 2022

Туристический форум «Путешествуй» в Москве посетили более 50 тыс человек


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...