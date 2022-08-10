Псковский астроном-любитель запечатлел Млечный Путь в Малах

07:20, 10 августа 2022, ПАИ

Псковский астроном-любитель Михаил Прохоренко запечатлел августовский Млечный Путь. Фотографию он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Августовский Млечный путь и вспышки сразу аж трех Иридиумов. Если увеличить картинку — то в одном месте видны три трека», — поделился он.

Также фотограф отметил, что в эту ночь остался ночевать в Мальской долине и поделился фотографиями ночного киносеанса под открытым небом и видом на долину.