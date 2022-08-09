Рубль дешевеет к доллару и укрепляется к евро

10:41, 10 августа 2022, ПАИ

Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже в среду слабеет к доллару, но укрепляется по отношению к евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии, сообщает ТАСС.

По данным на 10:15 мск, курс доллара перешёл к росту и поднимается до 60,45 рубля (+0,52 %), евро теряет 0,16 %, снижаясь до отметки 61,54 рубля.

Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже снижался на 0,01 %, до 60,14 рубля, евро находился на уровне 60,82 рубля (-1,33 %).

Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует снижение ведущих индексов. По данным торговой площадки на 10:15 мск, индекс Мосбиржи перешёл к снижению и составляет 2 135,68 пункта (-0,05 %), в то время как индекс РТС уменьшается на 0,27 %, до 1 113,27 пункта.