Рубль дешевеет к доллару и укрепляется к евро
Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже в среду слабеет к доллару, но укрепляется по отношению к евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии, сообщает ТАСС.
По данным на 10:15 мск, курс доллара перешёл к росту и поднимается до 60,45 рубля (+0,52 %), евро теряет 0,16 %, снижаясь до отметки 61,54 рубля.
Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже снижался на 0,01 %, до 60,14 рубля, евро находился на уровне 60,82 рубля (-1,33 %).
Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует снижение ведущих индексов. По данным торговой площадки на 10:15 мск, индекс Мосбиржи перешёл к снижению и составляет 2 135,68 пункта (-0,05 %), в то время как индекс РТС уменьшается на 0,27 %, до 1 113,27 пункта.
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