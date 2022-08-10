Псковичей приглашают на вечёрку накануне трёх Спасов

11:03, 10 августа 2022, ПАИ

Ставшая традиционной вечёрка накануне трёх Спасов состоится во Дворе Постникова 12 августа. Как сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника, в этом году псковичей ждёт масштабная интерактивная и многогранная программа празднования.

Так, жители и гости города смогут принять участие в мастер-классах «Учим песню» и «Учим танец», благодаря которым можно выучить хоровую песню и узнать о тонкостях псковской кадрили. Кроме того, будет детская игровая площадка «Сеннная лошадь», где дети узнают о народных играх.

Гостей мероприятия также ждёт дегустация чая и мёда, где расскажут о тонкостях сбора, пользе и заваривании иван-чая, а пчеловод посвятит жителей города в тонкости своей профессии. И чай, и мёд можно будет попробовать на мероприятии.

В завершение вечёрки псковичей ждёт яркое выступление фольклорных коллективов «Уграда», «Жарница», «Коляда», «Будимир» и других, а также общие хороводные игры и даже частушечный батл.

Мероприятие пройдёт 12 августа в 18:00 во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, 2). Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Псковского музея-заповедника. Телефоны для записи и справок: (+7 8112) 29-22-60, +7-911-358-08-16.