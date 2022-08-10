Площадка для волейбола появится в великолукской деревне Переслегино
Работы по благоустройству спортивно-досуговой зоны в рамках проекта ТОС «Подкова» ведутся в великолукской деревне Переслегино, сообщает газета «Наш путь».
Подрядчик ведёт работы по обустройству площадки для пляжного волейбола. Производится укладка геотекстиля. Также осуществляется подсыпка лыжных дорожек.
Напомним, что Переслегино — один из крупнейших населённых пунктов Великолукского района. Численность населения, по оценке на начало 2001 года, составляла 1 740 жителей.
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