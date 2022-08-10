Мужчина в суде раскаялся в попытке пересечь российско-эстонской границу

12:29, 10 августа 2022, ПАИ

В Псковской области суд вынес приговор мужчине за попытку пересечения российско-эстонской границы. Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В мае 2022 года мужчина на попутном транспорте добрался из города Санкт-Петербурга до российско-эстонской границы для её пересечения и дальнейшего транзитного проезда в Германию. При этом у него не было действительных документов на право выезда из Российской Федерации и надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ. Мужчину задержали сотрудники ПУ ФСБ России по Псковской области.

Печорский районный суд приговорил подсудимого к наказанию в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, освободив его на основании части 5 статьи 72 УК РФ от отбывания этого наказания. Приговор суда в законную силу пока не вступил.