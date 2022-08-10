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Общество

Глава ЦИК: «Голосования на пеньках» на сентябрьских выборах не будет

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова пообещала, что на сентябрьских выборах «голосования на пеньках» не будет, пишет РБК в своём Telegram-канале.

Она пояснила, что в этом году принято решение избавиться от избирательных участков на придомовых территориях, появившихся в период пандемии.

«В этом году в данной избирательной кампании в единый день голосования у нас используются во всех регионах только две формы: голосование непосредственно на избирательном участке, и вторая форма – отдалённые посёлки и так далее. Никакого голосования на пеньках нигде не предусмотрено, ни в одном регионе. Мы давно приняли это решение, в прошлую кампанию, и очень последовательно идём в этом направлении».

Напомним, в 2020 году во время голосования за поправки в Конституцию в соцсети возник скандал из-за того, что люди голосуют буквально на пеньках. По итогам расследования три сообщения о «голосовании на пеньке» подтвердились. Все остальные были признаны фейками.

В этом году единый день голосования назначен на 11 сентября. В этот день в Российской Федерации пройдут избирательные кампании различного уровня. В их числе выборы 15 глав субъектов Федерации, выборы депутатов шести законодательных органов государственной власти в субъектах России. 

В Псковской области предстоит избрать пять глав районов, депутатов Псковской и Великолукской городских дум, а также сотни муниципальных депутатов. Выборы в Псковскую городскую Думу пройдут в электронном формате. По данным на 9 августа, заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах подали 3 738 жителей Пскова. 

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