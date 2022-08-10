«Медовая» ярмарка пройдёт в Пскове

14:50, 10 августа 2022, ПАИ

Ярмарка, приуроченная к православному празднику Медовый Спас, пройдёт в Пскове на улице Пушкина и на территории Детского парка с 12 по 14 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.

В торговых домиках псковские пчеловоды представят свою продукцию. Гости ярмарки смогут купить разные сорта мёда и продукты пчеловодства.

На площадках также можно будет встретить ростовую куклу-пчёлку и сфотографироваться с ней. Кроме того, псковичей и гостей города на ярмарке ждёт инсталляция, подробности которой организаторы держат в секрете. Работать ярмарка будет с 10:00 до 19:00.

Производителей мёда и продуктов пчеловодства приглашают принять участие в ярмарке. По вопросам аренды ремесленного домика можно обратиться по телефону 8 (8112)29-01-01. Для записи необходимо прислать контактные данные и фото продукции на электронный адрес: info@ticpskov.ru.