Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Медовая» ярмарка пройдёт в Пскове

Ярмарка, приуроченная к православному празднику Медовый Спас, пройдёт в Пскове на улице Пушкина и на территории Детского парка с 12 по 14 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.

В торговых домиках псковские пчеловоды представят свою продукцию. Гости ярмарки смогут купить разные сорта мёда и продукты пчеловодства.

На площадках также можно будет встретить ростовую куклу-пчёлку и сфотографироваться с ней. Кроме того, псковичей и гостей города на ярмарке ждёт инсталляция, подробности которой организаторы держат в секрете. Работать ярмарка будет с 10:00 до 19:00.

Производителей мёда и продуктов пчеловодства приглашают принять участие в ярмарке. По вопросам аренды ремесленного домика можно обратиться по телефону 8 (8112)29-01-01. Для записи необходимо прислать контактные данные и фото продукции на электронный адрес: info@ticpskov.ru.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

10 августа 2022

Губернатор вручил почетную награду главе Красногородского района

10 августа 2022

«Медовая» ярмарка пройдёт в Пскове
10 августа 2022

40 млн рублей выделили на капремонт школы-интерната в Красногородском районе

10 августа 2022

На Ольгинском мосту в Пскове планируют заменить асфальт
10 августа 2022

Губернатор взял на контроль ситуацию с массовой гибелью рыбы в Опочецком районе

10 августа 2022

Основные ремонтные работы в Родинской школе завершат к концу августа
10 августа 2022

Михаил Ведерников осмотрел отремонтированный спортзал в опочецкой школе
10 августа 2022

Площадка для волейбола появится в великолукской деревне Переслегино

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...