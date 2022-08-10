Архив рассказал о первом Госбанке в Пскове и показал «сокровище для исследователей»

15:33, 10 августа 2022, ПАИ

Первое отделение Государственного банка открылось в Пскове летом 1860 года. Об этом Государственный архив Псковской области рассказал в своем Telegram-канале и поделился «настоящими сокровищами для исследователей».

Так, в фондах псковского архива можно ознакомиться с разнообразными материалами о деятельности финансового учреждения. К примеру, есть немало внутренних банковских документов: акты, приказы, поручения, циркуляры, именные списки. Среди них можно найти и «Уведомление Псковского отделения Государственного банка Островскому уездному казначейству с образцами подписей должностных лиц» от 21 мая 1911 года, рекомендуемую схему помещений для сберегательной кассы. Есть в архиве и сургучная печать Государственного банка, относящаяся к 1910 году.

Наряду с официальными банковскими документами хранится и «Заявление крестьянки Витебской губернии В. В. Соболевой в отделение Государственного банка о краже сберегательной книжки». Датировано обращение 17 января 1897 года.

В этом обращении некая Вера Соболева пишет, что 13 декабря 1896 года умерла ее тетя. Неизвестный похитил сберегательную книжку умершей, и поэтому она просит банк не «выдавать вклад впредь до предоставления мною духовного завещания».