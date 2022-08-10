До 29 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 августа
Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 11 августа, сообщает Псковский гидрометцентр.
По словам синоптиков, завтра будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области ночью прогнозируется от +6 до +11 градусов. Днем воздух прогреется от 24 до 29 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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