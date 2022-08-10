Два ребёнка госпитализированы в результате опрокидывания автобуса
В 14:20 в Струго-Красненском районе у деревни Выборово водитель рейсового автобуса не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием, сообщает корреспондент газеты «Струги».
В автобусе находились пассажиры, в том числе дети.
В результате ДТП два ребёнка госпитализированы в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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