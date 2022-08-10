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Общество

Минцифры объявило о формировании кадрового резерва IТ-специалистов

IT-специалисты из Москвы и регионов России могут войти в кадровый резерв высококвалифицированных руководителей и специалистов цифровой трансформации. Резерв формируется по поручению вице-премьера России Дмитрия Чернышенко в целях развития команд цифровой трансформации в госсекторе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минцифры.

«Цифровая трансформация – одна из пяти национальных целей, поставленных президентом России. В этой связи активный процесс цифровизации экономики и госуправления требует наличия квалифицированных кадров и в целом формирования модели компетенций служащих, которая отвечала бы современным вызовам. Минцифры поручено сформировать кадровый резерв IT-профессионалов, которые будут постоянно обучаться необходимым навыкам и далее получать предложения по трудоустройству. Отмечу, что участие в проекте бесплатное и шанс попасть есть у каждого специалиста IT-отрасли», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Среди возможностей, открывающихся для участников кадрового резерва: непрерывное развитие в области цифровой трансформации и IT, возможность общения с ведущими экспертами России из разных отраслей, оценка профессиональных и личностных компетенций, получение индивидуального паспорта компетенций с персональными рекомендациями по их развитию, трудоустройство в органы власти и бюджетные организации, реализующие проекты цифровой трансформации.

Кадровый резерв создан на площадке рекрутингового центра Минцифры России в структуре центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС.

Отбор в кадровый резерв и членство в нём бесплатны. Для участия необходимо зарегистрироваться на специальной платформе, которая реализуется при поддержке Минцифры России. За два года работы платформы на ней зарегистрировалось более 11 500 специалистов в области IT и цифровой трансформации.

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