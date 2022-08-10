Жители Пскова не стремятся стать вегетарианцами - эксперт

18:18, 10 августа 2022, ПАИ

В Пскове люди поддерживают здоровый образ жизни, но не стремятся убрать мясо из рациона. Об этом рассказал директор кофейни «Кофе Шоп» Артур Евтеев на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.

В кофейне «Кофе Шоп», которая закрылась в марте этого года, можно было купить не только кофе, но и различные товары из конополи, а также продукты для вегетарианцев. По его словам, концепция кофейни «заточена» на людей, которые ведут здоровый образ жизни и заменяют мясо другими питательными аналогами. Но псковичи предпочитают натуральные мясные продукты и не приобретают заменители по более высоким ценам, заметил эксперт.

В связи с этим «Кофе Шоп» был закрыт в марте. Однако его планируют открыть в Ленинградской области, так как там спрос на вегетарианские товары должен быть выше, полагает Артур Евтеев.