На вопросы шуточной викторины предлагают ответить в Пушкинском заповеднике

19:22, 10 августа 2022, ПАИ



9 августа 1824 года А. С. Пушкин приехал в Михайловское в третий раз. Так началась ссылка, позднее получившая название «северной».



На официальной странице Вконтакте Пушкинского Заповедника всем желающим музейные сотрудники предлагают проверить свои знания об периоде жизни и творчества А.С. Пушкина и ответить на вопросы шуточной игры-викторины «Правда или ложь?».



Среди вопросов есть простые, ответы на которые – общеизвестные факты, например, об обстоятельствах приезда поэта в Михайловское, его ближайшем окружении. Есть вопросы, над которыми нужно немного подумать. Есть и так называемые вопросы «со звездочкой». Например, правда ли, что друзья поэта в подарок знаменитому соседу как-то пригнали целое стадо гусей?..



Впрочем, проверьте и вы свои знания!



