В деревне Подзноево прошло перезахоронение 40 бойцов Великой Отечественной войны

22:31, 10 августа 2022, ПАИ

Сегодня в деревне Подзноево Невельского района Псковской области прошло перезахоронение останков бойцов Великой Отечественной войны, обнаруженных в ходе экспедиции вахты памяти «Невельский фронт. Подвиг Маншук-2022». Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

«Поднято 40 бойцов, все 40 будут перезахоронены. На церемонию прибыли гости из республики Коми, Москвы, Санкт-Петербурга, Белоруссии», - сообщил заместитель командира поискового отряда «Гвоздика» Иван Малахов.

В годы Великой Отечественной войны в этих местах шли ожесточённые кровопролитные бои. Поисковики утверждают, что обнаружили госпитальное захоронение. Вместе с телами земле преданы и личные вещи бойцов: перочинный ножик, воротник от шинели, монетки, часть полевого бинокля

Из трёхсот поисковиков 117 - молодые ребята. На протяжении десяти дней вахты работы велись на трёх участках: Смитцево, Кривые Озерки и деревня Подзноево..

Бойцов похоронили с воинскими почестями в братской могиле.