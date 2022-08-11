Еще один обвиняемый в гибели псковских десантников предстанет перед судом

07:10, 11 августа 2022, ПАИ

Еще один обвиняемый по делу о нападении на псковских десантников предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По версии следствия, 29 февраля 2000 года Алханов в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба принял участие в нападении на военнослужащих 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск Российской Федерации, которое происходило в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики.

Нападение они осуществили с трех сторон, при этом Алханов производил из автомата прицельные выстрелы в военнослужащих. В нападении, которое длилось до утра 1 марта 2000 года, погибли 84 военнослужащих, четверым причинены ранения различной степени тяжести.

Кроме того, 23 октября 2021 года Алханов, находясь в психиатрической больнице, передал через посредника взятку инспектору за передачу мобильного телефона и зарядного устройства. Также Алханов подстрекал инспектора оказать ему содействие в побеге. 26 октября 2021 года Алханов сбежал из медучреждения, а 2 ноября 2021 года был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Магомед Алханов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 279 УК РФ, ст. 317 УК РФ, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ, ч. 1 ст. 313 УК РФ (участие в банде, вооружённый мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих, дача взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, подстрекательство должностного лица к превышению должностных полномочий, побег из-под стражи, совершенный лицом, находящимся в предварительном заключении).

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Следователи при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России и МВД России продолжают устанавливать участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов. Расследование уголовного дела продолжается.