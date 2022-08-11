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Общество

ФОТОФАКТ «Мертвую голову» нашла жительница Пыталово

Фото: Пыталовское информационное сообщество I Ирина Лазарева

Жительница Пыталово нашла у себя в огороде странную яркую гусеницу. Об этом она рассказала в группе «Пыталовское информационное сообщество» в соцсети «ВКонтакте».

Местная жительница задалась вопросом, что за «зверь» ползал по дороге в «Лесхозе». «Он размером с ладонь, не считая пальцы. Не опасен ли для огорода?» — спросила женщина. 

В комментариях ей ответили, что это гусеница бражника или, как её еще называют, мёртвая голова. По мнению комментаторов, гусеница уже наелась, и урожай больше не потревожит. 

Фото: Википедия (автор: Anaxibia)

Латинское название семейства бабочек (Sphingidae) пошло от особенности поведения некоторых видов гусениц — если их потревожат, они приподнимают переднюю часть своего тела и замирают, становясь похожими на сфинкса. Русское название связано с тем, что бражники, помимо нектара, могут также питаться забродившим соком фруктов или потёков на деревьях.

Мёртвая голова (бражник мёртвая голова) — крупная массивная бабочка, принадлежащая к семейству бражников. Отличительной особенностью является характерный рисунок на груди, напоминающий человеческий череп, что послужило основой для создания целого ряда легенд и суеверий о данной бабочке.

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