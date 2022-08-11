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Общество

Юрист объяснил, что нужно делать после столкновения с самокатчиком

Пешеход, пострадавший во время столкновения с самокатчиком, может потребовать от него компенсацию через суд, а также обратиться в полицию или ГИБДД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Ефима Казанцева.

Он напомнил, что регулирование отношений с самокатчиками зависит от мощности самоката, так как самокаты мощностью до 250 Вт не считаются транспортным средством. «С юридической точки зрения столкновение с таким самокатом то же самое, что и столкновение с быстро бегущим человеком», — сказал юрист и отметил, что на такие инциденты не распространяются положения о ДТП.

В случае если в результате столкновения с таким самокатом гражданину был причинен вред – он возмещается по общим правилам о возмещении вреда, то есть необходимо обратиться с иском в суд.

Столкновение с самокатом более 250 Ватт будет считаться полноценным ДТП. В этом случае нужно обращаться в ГИБДД для оформления аварии и привлечения виновника к ответственности, предупредил эксперт.

«Понятно, что пострадавшим гражданам сложно на глаз определить мощность самоката, поэтому я рекомендую в случае столкновения с самокатом обращаться сразу и в ГИБДД, и в обычную полицию, а там уже пусть они сами разбираются, чья это компетенция», — отметил он.

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