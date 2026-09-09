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Общество

Ливни и грозы пройдут в Псковской области 10 сентября

Облачная, а ночью с прояснениями погода прогнозируется в Псковской области 10 сентября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Фото: ПАИ

Ночью синоптики обещают кратковременный дождь, по юго-востоку области – без существенных осадков. Днём в регионе пройдут кратковременные дожди, местами ливни. Кроме того, в отдельных районах ожидается гроза.

Будет дуть западный и юго-западный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, при грозе порывы ветра могут достигать до 14 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от +12 до +17 градусов, днём ожидается от +17 до +22. Атмосферное давление будет низким.

В Пскове пройдут кратковременные дожди, температура ночью составит от +13 до +15 градусов, днём синоптики прогнозируют от +17 до +19.

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Ливни и грозы пройдут в Псковской области 10 сентября

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