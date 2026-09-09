Брошь с «живой росой» создана под впечатлением от садов Ореховно в Псковской области

13:11, 09 сентября 2026, ПАИ

Создательница брошей вдохновилась садами усадьбы Ореховно в Псковской области. Об этом сообщается в группе усадьбы в соцсети «ВКонтакте».

«Новая брошь от друга Ореховно Татьяны Поляковой, вдохновленной нашими садами, и процесс её создания. Капля живой драгоценной росы на манжетке!» – прокомментировали снимки в группе.

Манжетка – многолетнее травянистое растение семейства розовых. Из-за гидрофобных свойств листьев манжетки на них собираются водяные капли. Алхимики считали их чистейшей формой воды и использовали её в стремлении превратить недрагоценные металлы в золото. Зная это, французский ботаник Жозеф Питтон де Турнефор присвоил роду латинское название Alchimílla – от древнегреческого χημεία «алхимия». Впоследствии Карл Линней изменил его на орфографически неправильную транскрипцию Alchemílla.

Русское родовое название «Манжетка» (от французского manchette «рукавчик») дано по сходству почковидных складчатых листьев со старинной кружевной манжетой.

Усадьба Ореховно расположена в Пустошкинском районе. Это первый и единственный европейский сад в России, который, несмотря на статус частного владения, открыт для публики. Усадьба принадлежит ландшафтному архитектору Александру Гривко, автору частных и открытых для публики садов в России и Европе.

Ореховно входит в список псковских дворянских усадеб проекта развития культурно-познавательного туризма «Русские усадьбы», а также внесено в список Great Gardens of the World.

Парк усадьбы Ореховно – это энциклопедия садовых стилей: английского пейзажного, итальянского и французского регулярных. Здесь можно встретить элементы, присущие образцам европейского садового искусства.